Новая набережная Барнаулки протянется до пр. Красноармейского

СЕГОДНЯ 08:40 2019-01-28T08:42:06+03:00

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Проектирование новой набережной Барнаулки начинается в этом году. Об этом сообщил в программе «На первом плане. Барнаул» заместитель главы администрации города Сергей Дёмин.

- В плане строительства набережной реки Барнаулки предстоит большая работа. Мы в этом году приступаем к сбору исходных данных и начинаем проектирование. Планируем, что новая красивая набережная протянется вплоть до Красноармейского проспекта, - рассказал Сергей Дёмин.

Напомним, что сейчас набережная Барнаулки оборудована только под мостом на пр. Ленина.

Что касается социальных объектов, то в планах на этот год - сдача к 1 сентября школы в квартале 2006а, завершение строительства пяти детских садов, начало строительства школы в квартале 2023 и проектирование школы в микрорайоне Спутник. В этом году также начнется возведение станции скорой помощи и поликлиники в Индустриальном районе и строительство фельдшерско-акушерских пунктов в пос. Березовка и Новомихайловка, сообщили в горадминистрации.