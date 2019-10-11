2019-10-11T15:23:47+03:00
Общество

Во Власихе после скандала с могилами придумали увольнение смотрителя кладбища

САПОЖКОВА Александра
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КладбищеКладбищеФото: ОЛЕКСЮК Иван
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В прессе появилась информация о том, что после скандала с могилами на кладбище во Власихе уволили смотрителя погоста Никиту Гончарову. Однако в администрации Барнаула информацию опровергли, сообщает Банкфакс.

Напомним, пять дней на кладбище стояли незакопанными могилы мертворожденных (которых не стали забирать родители) и "безродных" людей (от которых отказалась родня). Причиной тому стал сломанный трактор, поэтому рабочие вручную слегка лишь присыпали погребения.

В пресс-службе мэрии Барнаула отметили, что пока в связи с этой ситуацией говорить об увольнениях рано, так как еще не завершена служебная проверка. Все решения будут приниматься только по ее итогам. А информация об увольнении смотрителя (ее источником стал заведующий кладбищем Владимир Каминский), судя по всему, оказалась фейком.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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