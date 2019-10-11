2019-10-11T14:55:44+03:00
Общество

В Барнауле Старый мост закроют на два года из-за ремонта

САПОЖКОВА Александра
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Старый мост в БарнаулеСтарый мост в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ
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В Барнауле в декабре 2019 года начнется ремонт автодорожного Старого моста. Завершатся работы в ноябре 2021 года. На это время движение по переправе закроют.

Как сообщает управление автодорог "Алтай", сначала предстоит выполнить подготовительные работы. В связи с тем, что автодорожная часть располагается над железнодорожной, поезда перенаправят по соседней ветке. Для этого установят временные платформы, обесточат контактную сеть под автомобильной частью, переделают техсистемы и коммуникации.

Затем начнутся основные работы - в 2020 году строители демонтируют все элементы автодорожного полотна моста, вместо железобетонных плит установят металлические ортотропные. А в 2021 году запланирован ремонт двух эстакад.

Следующий ремонт может потребоваться не ранее чем через 20 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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