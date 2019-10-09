В Барнауле появятся специальные полосы для транспорта
Администрация Барнаула выделит полосы для общественного транспорта на муниципальных маршрутах города. Это предложение ранее выдвигали барнаульские общественные организации.
За эти изменения выступали общественники, свои подписи оставили 1366 барнаульцев. В мэрии рассматривала петицию специальная комиссия. Ее члены определяли, насколько важно для главного проспекта города выделение спец. полосы, сообщает «Политсиб.ру».
- Полосы для транспорта нужны на проспектах Ленина и Строителей, здесь регулярно собираются заторы, при этом крайняя правая полоса регулярно занята припаркованными машинами, - сообщил глава местного отделения «Гражданского патруля» в Барнауле Игорь Берг.
Комитет по дорожному хозяйству уже решает вопрос о том, как будут обустроены зоны для маршрутного транспорта на проспектах Ленина и Строителей. Окончательное решение будет принято в конце года.
Еще одно предложение активистов - введение единого билета и тарифа на различные виды общественного транспорта тоже поддержали в администрации Барнаула.
ИСТОЧНИК KP.RU