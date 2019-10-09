2019-10-09T14:10:55+03:00
Общество

В Барнауле появятся специальные полосы для транспорта

БОРЗОВ Денис
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Проспект ЛенинаПроспект ЛенинаФото: Олег УКЛАДОВ
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Администрация Барнаула выделит полосы для общественного транспорта на муниципальных маршрутах города. Это предложение ранее выдвигали барнаульские общественные организации.

За эти изменения выступали общественники, свои подписи оставили 1366 барнаульцев. В мэрии рассматривала петицию специальная комиссия. Ее члены определяли, насколько важно для главного проспекта города выделение спец. полосы, сообщает «Политсиб.ру».

- Полосы для транспорта нужны на проспектах Ленина и Строителей, здесь регулярно собираются заторы, при этом крайняя правая полоса регулярно занята припаркованными машинами, - сообщил глава местного отделения «Гражданского патруля» в Барнауле Игорь Берг.

Комитет по дорожному хозяйству уже решает вопрос о том, как будут обустроены зоны для маршрутного транспорта на проспектах Ленина и Строителей. Окончательное решение будет принято в конце года.

Еще одно предложение активистов - введение единого билета и тарифа на различные виды общественного транспорта тоже поддержали в администрации Барнаула.

ИСТОЧНИК KP.RU

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