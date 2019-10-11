2019-10-11T08:32:52+03:00
Общество

Из-за высокой пожароопасности на Алтае объявили штормовое предупреждение

САПОЖКОВА Александра
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Пожар в полеПожар в полеФото: Олег УКЛАДОВ
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Алтайский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в связи в высокой пожароопасностью.

- С 11 по 14 октября в крае местами сохранится высокая пожароопасность - четвертый класс горимости, - сообщают синоптики.

Ранее губернатор края Виктор Томенко подписал постановление об особом противопожарном режиме с 10 октября.

- Во время этого режима запрещается посещение лесов (если того не требует трудовая деятельность), разведение костров, пожароопасные работы в лесах, вдоль дорог, в населенных пунктах, на дачных участках, на предприятиях и так далее, - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Любую информацию о нарушениях правил пожарной безопасности вы можете сообщить по тел. 8 (3852) 65-82-19.

Напомним, в 2019 году противопожарный режим уже вводился – с 1 мая. Его отменили через 20 дней, когда обстановку с пожарами удалось стабилизировать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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