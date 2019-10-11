Алтайская прокуратура наказала районную администрацию за незаконное введение режима ЧС

СЕГОДНЯ 06:16 2019-10-11T07:03:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Смоленского района оштрафовала работника местной администрации за незаконное введение режима чрезвычайной ситуации. В ходе проверки ведомство выяснило, что из-за длительности проведения ремонтных работ в Смоленской СОШ №1 администрация района вводила режим ЧС. По мнению властей, это было необходимо в связи с нарастанием социальной напряженности из-за аварийного состояния здания детского сада.

В этой связи между школой и единственным подрядчиком компанией «Леспром» без проведения аукциона заключили муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания школы.

Однако проведение работ по капитальному ремонту здания школы не относится к аварийно-спасательным и неотложным работам, поэтому режим ЧС ввели необоснованно, а значит, и оснований выбирать подрядчика без аукциона не было.

В отношении должностного лица, подписавшего контракт, возбудилил административное дело и оштрафовали на 50 тыс. рублей. За незаконное введение режима ЧС главе Смоленского района внесли представление об устранении нарушений и недопущении подобного впредь.

Читайте также:

Год спустя: как изменилась алтайская школа, на которую пожаловались Путину

Она была в шаге от закрытия, но теперь живет и процветает (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU