2019-10-11T05:06:50+03:00
Дом. Семья

Львы сыграли в футбол

САПОЖКОВА Александра
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Львы сыграли в футболЛьвы сыграли в футбол
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Львы из барнаульского зоопарка сыграли в футбол с огромным мячом.

На видео замдиректора зоопарка Александр Чеботарев говорит, что мяч "кто-то подкинул" на территорию.

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Львы сыграли в футбол в зоопарке Барнаула
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Первым с объектом познакомился лев Алтай - когда он убедился, что мяч безопасен - передал его в пользование своему семейству. И тут в львице Ае проснулось детство - она начала играть с мячиком. К маме присоединились двое детенышей-львят.

Адександр Чеботарев предложил барнаульцам придумать название столь необычной команде.

В зоопарке говорят, что в субботу и воскресенье, 12 и 13 октября, в 12 часов на прогулке с руководством посетители смогут своими глазами наблюдать за этими играми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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