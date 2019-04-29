Мимишное фото: медведица трогательно обнимает своего малыша

Барнаульский зоопарк поделился очередной порцией милоты. На этот раз в объектив фотоаппарата попали нежные отношения между медвежонком и их мамой.

Сложно сдержать улыбку, смотря на этих милых мохнатых созданий. Сейчас малыши с огромным удовольствием постигают окружающий мир и знакомятся со всем, что есть в их доме, а медведица-мама не сводит глаз с них и приходит на помощь, когда это нужно. Вот и в минувшие выходные медвежата веселились на солнышке, а мама наблюдала за своими детками. Видно, что чувства так переполняли медведицу, что она встала на задние лапы, взяла малыша и стиснула в своих крепких объятьях. Вот это и есть самая настоящая любовь! Похоже, что это эти малыши были для медведицы Даши очень желанными – впервые родить она смогла только в 10 лет, хотя половозрелыми эти животные становятся к четырем-пяти годам.

zoo22.ru Наверное, здесь достаточно простого "МАМА"

В социальных сетях тем временем горожане удивляются таким отношениям: «Какая нежность», «Какая Даша заботливая мама», «На ручках носит своих детишек, как люди, милота», «Мамина любовь» и т.п.

К сожалению, малыши уже скоро покинут свой дом. Произойдет это летом. Как рассказал директор зоопарка, Сергей Писарев, уже пришла одна заявка на медвежонка из Челябинска. Из-за того, что малыши скоро разъедутся, им никто не дает имен. Куда отправятся два медвежонка – станет известно позже.

Кстати

Из Барнаульского зоопарка животные не только уезжают. Часто здесь наоборот появляются новые питомцы. Так, в минувшие выходные к леопарду Елисею привезли пантеру по имени Шейла. Прибыла она из зоопарка Северска.

- Мы надеемся, что Елисей и Шейла понравятся друг другу и обзаведутся потомством. Если так случится, то часть малышей отправится в Северск, как и сама Шейла, а часть останутся у нас, - рассказал Писарев.

Тем временем, пополнение в скором времени может быть у львицы Аи. В последний месяц многие посетители зоопарка отмечают, что формы самки заметно округлились.

Читайте также:

«Шнурочки-хоречки»: зоопарк Барнаула выложил видео с милыми зверушками

Очередное видео с забавными и милыми питомцами выложил зоопарк Барнаула в соцсети «Вконтакте». На сей раз «героями» ролика стали маленькие хорьки (подробности)