Крутая отмазка. Выпивший водитель алтайского автобуса заявил, что перепутал пиво с кофе

СЕГОДНЯ 16:54 2019-10-10T16:54:00+03:00

Мужчина даже не отпирался перед сотрудниками полиции

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9 октября на одном из рейсовых маршрутов, соединяющих Барнаул и Алейск, произошел инцидент. При следовании из краевой столицы автобус недалеко от села Калманка остановили сотрудники ГИБДД. Они выявили признаки алкогольного опьянения у водителя.

Для исключения возможных негативных последствий транспортное средство задержали. Три пассажира беспрепятственно добрались до места назначения на другом автобусе.

Сам водитель отрицать свое состояние опьянения не стал. Он заявил, что перепутал в кафе кружку пива с кружкой кофе, щедро хлебнул из нее, сообщает «Алтайская правда». Неясно, выплюнул ли он содержимое или проглотил.

По данному факту возбудили дело по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»).

Ситуация находится на контроле Минтранса Алтайского края – налажено взаимодействие с ГИБДД, а также автоперевозчиком для выяснения всех обстоятельств.

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ИСТОЧНИК KP.RU