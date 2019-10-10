2019-10-10T14:58:03+03:00
Происшествия

В Барнауле осудили пьяного водителя, который насмерть сбил девушку

Мужчина летел на высокой скорости [видео]
Анастасия Корягина
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Заключенный. Фото: "Толк"Заключенный. Фото: "Толк"
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В Барнауле вынесли приговор мужчине, который вечером 3 августа 2019 года насмерть сбил 20-летнюю девушку. Авария произошла в районе пересечения улиц Балтийская и Сиреневая. Выяснилось, что водитель иномарки в момент аварии был пьян.

Кроме того, мужчина превысил установленную скорость (согласно заключению эксперта, она была около 90 км/ч) и на нерегулируемом пешеходном переходе сбил девушку, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия

– Девочка переходила по пешеходному переходу и примерно на середине ускорилась, так как виновник аварии летел быстро. Но, увы, не успела. Удар был очень сильный. Смерть девушки наступила мгновенно, – писал очевидец Константин Аникин.

ДТП в Барнауле.

Как сообщает краевая прокуратура, свою вину мужчина признал в полном объеме и в содеянном раскаялся.

Суд приговорил его к 7 годам и 11 месяцам отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. Также он обязан компенсировать потерпевшему, которым признан отец погибшей, 170 тысяч рублей материального вреда и 700 тысяч рублей морального.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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