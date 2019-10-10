2019-10-10T11:12:09+03:00
Общество

Молодежь приглашают к участию в конкурсе студенческих работ проекта «Профстажировки 2.0»

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Любой обучающийся сможет выбрать на платформе профстажировки.рф один из практических заданий-кейсов компаний и, по согласованию с научным руководителем, посвятить его решению тему своей студенческой работы. Эти решения будут выполнены в виде курсовых и дипломных работ.

К числу партнеров–работодателей конкурса относятся компании и организации, осуществляющие деятельность в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта и связи, в сфере услуг, науки, образования и здравоохранения, региональные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления.

Всего на платформе профстажировки.рф размещено 3398 кейсов от 917 организаций. В их числе такие крупные работодатели, как Минстрой России, ООО «СИБУР Холдинг», ОАО «РЖД», ПАО «Россети», ПАО «Ростелеком», ПАО «Аэрофлот», ГК «Росатом», ГК «ВЭБ.РФ», «Группа ГАЗ», АО «Росгеология», ПАО «Магнит» и многие другие ведущие компании.

Авторов лучших работ работодатели пригласят на практику и стажировку по итогам осеннего и весеннего семестров. Научные руководители студентов-победителей будут отмечены благодарственными письмами.

«Профстажировки 2.0» – совместный проект АНО «Россия – страна возможностей» и Общероссийского народного фронта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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