Банкомат принял полмиллиона рублей билетами банка приколов

СЕГОДНЯ 13:26 2018-11-08T13:49:39+03:00

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В одной из соцсетей появилась информация о том, как некие неизвестные лица в Барнауле загрузили в банкомат почти полмиллиона рублей билетами банка приколов.

Как пишет телеграм-канал «Unusual Crimes Barnaul» (необычные преступления Барнаула), все произошло в конце октября в ТЦ «Семейный Бигс».

Инкассаторы приехали забрать наличность из терминала одного из ведущих банков после поступления на пульт сигнала о переполненном отсеке с деньгами.

- Ячейка приёма наличности оказалась битком забита купюрами банка приколов достоинством в пять тысяч рублей со слегка изменёнными защитными элементами, в результате чего банкомат подумал, что купюры настоящие и внёс на чей-то счёт 495 тысяч рублей, - сообщает телеграм-канал.

О мошенничестве сообщили в полицию. Сейчас придумавших ловкую схему мошенников разыскивают правоохранительные органы. По факту возбудили уголовное дело по статье об изготовлении, хранении и сбыте поддельных денег или ценных бумаг.

Источники в правоохранительных органах подтвердили «КП» факт происшествия, но подробности раскрывать не стали в интересах следствия.

Между тем, сотрудники банков уверяют, любой терминал распознает билет банка приколов.

- Банкоматы считывают контрольные точки на купюрах. У банка приколов они не совпадают. А вот хорошо сделанные фальшивки через терминалы сбываются часто. Банкомат определяет купюру по размеру, весу и тем самым контрольным точкам. Подделать это очень сложно, но если параметры совпадут, машина может не заметить подвоха, - рассказали в одной из финансовых организаций Барнаула.

Кстати, задержали ли фальшивомонетчиков – пока неизвестно, но у них есть реальный шанс выйти сухими из воды.

- Есть миллион разных схем, как тут же снять деньги. Ограничения по сумме – ерунда, карты бывают с разным лимитом, вычислить владельца может быть попросту невозможно, например, карта оформлена за границей на подставное лицо, - считает собеседник «КП».

Кстати, чаще всего подделывают пятитысячные купюры, сейчас многие банки, чтобы себя обезопасить от мошенников, настроили терминалы таким образом, чтобы те вообще не принимали купюры такого номинала.