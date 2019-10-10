2019-10-10T05:57:48+03:00
Общество

Теперь и Бийск: роддом в наукограде закроют из-за снижения рождаемости

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Роддом №2 в Бийске прекратит работу из-за снижения рождаемости. Лишь за прошедший год рождаемость снизилась вдвое, сообщает «Бийский рабочий».

По мнению врачей, беременных могут обслуживать и в Центральной городской больнице,

- Наиболее часто медикам роддомов требуется помощь урологов и кардиологов. Также в центральном роддоме есть взрослая и детская реанимации. И возможности в плане сохранения беременности и выхаживания новорожденных в ЦГБ гораздо выше, — добавил врач Зорих.

Уточняется, что роддом перестанет работать частично. На первых этажах здания откроется женская консультация, а на третьем и четвертом – оставят на случай вспышки инфекции и ремонта в больнице.

- В любой момент мы сможем начать принимать женщин на территории этого роддома. В случае, если нам станет тесно в одном учреждении, повысится рождаемость, мы вновь разделим пациенток, — сказала заведующая гинекологическим отделением КГБУЗ «Центральная городская больница» Татьяна Рыкунова.

Как и в случае с Новоалтайским отделением, весь медперсонал обещают трудоустроить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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