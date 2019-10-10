Студенческое конструкторское бюро АлтГТУ – в числе победителей Всероссийского конкурса

СЕГОДНЯ 05:19 2019-10-10T05:19:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В Барнауле завершился V Всероссийский конкурс студенческих научных и конструкторских объединений. Традиционно конкурс проходил по двум номинациям - «Лучшие студенческие и молодежные научные объединения вузов России» и «Лучшие студенческие и молодежные конструкторские бюро (лаборатории) вузов России».

Алтайский государственный технический университет на конкурсе представляло студенческое конструкторское бюро, возглавляемое доктором технических наук Сергеем Федоровичем Сороченко. Никита Раззамазов, студент 2 курса направления «Наземные транспортно-технологические средства» факультета энергомашиностроения и автомобильного транспорта АлтГТУ представил проект машины для приствольной обработки почвы. «Такая машина сможет обрабатывать почву в плодопитомниках вокруг молодого саженца высотой до 60 см, – рассказывает Никита – Дело в том, что этот процесс не механизирован и занимает очень много времени и сил. А разработанная нашим конструкторским бюро машина будет весьма полезна плодопитомникам и овощным хозяйствам».

Главным заказчиком этой машины является НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко, а изготовит машину по проекту, разработанному студентами конструкторского бюро АлтГТУ, ООО «Ваш трактор». По словам Никиты Раззамазова, сейчас сотрудники бюро изготавливают опытный образец машины, затем планируется проведение стендовых и полевых испытаний. «Это поможет нам устранить замечания и улучшить машину», – добавляет он.

Кстати, конкурировали студенты АлтГТУ со студенческими бюро из Москвы, Рязани, Новосибирска, Тюмени, Иркутска, Самары, Омска, Томска и др. городов страны. Всего, в очном этапе участвовало 59 студенческих объединений. По итогам всех испытаний очного этапа, студенческое конструкторское бюро АлтГТУ в номинации «Лучшие студенческие и молодежные конструкторские бюро (лаборатории) вузов России» заняло третье место.

Конкурс проводился Алтайским государственным университетом и Российским союзом студенческих организаций при поддержке Международного союза молодых ученых и Министерства образования и науки Алтайского края с 3 по 7 октября

ИСТОЧНИК KP.RU