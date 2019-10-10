2019-10-10T04:55:01+03:00
Экономика

Бюджет Алтайского края увеличат ради выполнения социальных обязательств

В правительстве рассказали, как будет жить регион в ближайшие годы
Анастасия Корягина
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Министр экономического развития Алтайского края Павел Дитятев. Фото: «Толк»Министр экономического развития Алтайского края Павел Дитятев. Фото: «Толк»
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Бюджет Алтайского края увеличат почти на 4 млрд рублей. Об этом стало известно на заседании правительства на тему прогноза социально-экономического развития региона на ближайшие три года.

Как сообщает «Толк», темпы роста цен в 2019 году в Алтайском крае сочли умеренными: уровень инфляции ожидается в пределах 4%. Зарплата по итогам прошлого года выросла на 12,2%, а в 2020 году бюджетники станут зарабатывать на 8,7% больше.

По итогам прошлого года заработная плата в крае увеличилась на 12,2% и составила 25 тыс. 519 рублей. В реальном же выражении она выросла на 9,2%. Согласно прогнозу министра экономического развития Павла Дитятева, средняя заработная плата в Алтайском крае к 2022 году должна составить 35,5 тыс. рублей.

При формировании бюджета на 2020-2022 годы в приоритете стоит выполнение всех социальных обязательств перед жителями края.

К первому чтению проект бюджета Алтайского края на 2020 год по доходам запланирован в сумме 101,631 млрд рублей (101% к плану 2019-го). Собственные налоговые и неналоговые доходы запланированы в сумме 56,636 млрд рублей, безвозмездные поступления из федерального бюджета – 44,995 млрд рублей. Расходы краевого бюджета на 2020 год рассчитаны в сумме 107,295 млрд рублей, дефицит – 5,644 млрд рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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