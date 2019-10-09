2019-10-09T12:49:56+03:00
Общество

Бывший губернатор Алтайского края предложил блокировать электронную почту россиян

БОРЗОВ Денис
Поделиться:
Александр КарлинАлександр КарлинФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Бывший губернатор Алтайского края предложил блокировать электронную почту граждан России. Уже подписано предложение в Госдуму.

Новый законопроект подготовили члены Совета Федерации, в нем говорится о блокировке электронной почты пользователей, которые распространяют незаконные и запрещенные сведения в интернете. Как сообщили «РИА Новости», предложение уже внесено в Госдуму.

Составлением законопроекта занимались уже знакомый по спорным предложениям Андрей Клишас, Людмила Бокова и бывший губернатор Алтайского края Александр Карлин.

В новой системе сменится подход к распространению запрещенных данных. Теперь вместо самого сообщения предлагают блокировать пользователя, который их рассылает. В законопроекте нет положений, которые противоречат Конституции или обязывают владельцев сервисов обмена сообщениями проверять содержимое писем и оценивать их правомерность.

Как сообщили эксперты, это предложение довольно непросто реализовать. Во-первых, будет технически сложно блокировать аккаунты в иностранных сервисах, во-вторых, люди могут пользоваться VPN и анонимайзерами, в-третьих, проблем могут добавить не зарегистрированные в реестре мессенджеры и сервисы.

Также неясно, по какому принципу будет определяться запрещенный контент, и кто будет заниматься блокировкой электронной почты. Не исключено, что хакеры будут взламывать ящики законопослушных граждан и с их аккаунтов распространять незаконные данные, а в итоге заблокированным окажется непричастный человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Барнаульцы смогут купить мясные и кондитерские изделия из колоний
На барнаульском стадионе «Лабиринт» появится скалодром
Гости площадки медуниверситета на Фестивале науки Алтая смогут ознакомиться с работой судебных медиков
Нового мэра Барнаула выберут в феврале 2020 года
«Динамо-Алтай» дома разгромило «Красноярских Рысей» 5:1
Жителя Барнаула поймали в лесу на «закладке»
На Алтае снова случилось землетрясение
ВТБ представил мобильный сервис для предпринимателей с оплатой по QR-коду через СБП
Как самостоятельно оценить качество меда
Банкоматная сеть ВТБ на Алтае станет полностью бесконтактной
«Стальное дерево» подарило Заринску площадку для семейного отдыха
Приемная кампания в 2020 году в АлтГТУ начнется 15 июня
Жителей Алтая предупреждают о падении фрагментов «Протон-М»
В Барнаул из Питера отправили образцы сувенирного оружия Михаила Калашникова
В Белокурихе создадут новую зону отдыха
В Заринске на крыше многоэтажного дома заметили редкого черного аиста
На Алтае приостановился отток населения
Молодая девушка сокрушила соперницу пивной кружкой в лоб