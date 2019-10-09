Бывший губернатор Алтайского края предложил блокировать электронную почту россиян

СЕГОДНЯ 12:25 2019-10-09T12:49:56+03:00

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Бывший губернатор Алтайского края предложил блокировать электронную почту граждан России. Уже подписано предложение в Госдуму.

Новый законопроект подготовили члены Совета Федерации, в нем говорится о блокировке электронной почты пользователей, которые распространяют незаконные и запрещенные сведения в интернете. Как сообщили «РИА Новости», предложение уже внесено в Госдуму.

Составлением законопроекта занимались уже знакомый по спорным предложениям Андрей Клишас, Людмила Бокова и бывший губернатор Алтайского края Александр Карлин.

В новой системе сменится подход к распространению запрещенных данных. Теперь вместо самого сообщения предлагают блокировать пользователя, который их рассылает. В законопроекте нет положений, которые противоречат Конституции или обязывают владельцев сервисов обмена сообщениями проверять содержимое писем и оценивать их правомерность.

Как сообщили эксперты, это предложение довольно непросто реализовать. Во-первых, будет технически сложно блокировать аккаунты в иностранных сервисах, во-вторых, люди могут пользоваться VPN и анонимайзерами, в-третьих, проблем могут добавить не зарегистрированные в реестре мессенджеры и сервисы.

Также неясно, по какому принципу будет определяться запрещенный контент, и кто будет заниматься блокировкой электронной почты. Не исключено, что хакеры будут взламывать ящики законопослушных граждан и с их аккаунтов распространять незаконные данные, а в итоге заблокированным окажется непричастный человек.

ИСТОЧНИК KP.RU