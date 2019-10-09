Барнаульцы смогут купить мясные и кондитерские изделия из колоний

СЕГОДНЯ 11:24 2019-10-09T11:24:26+03:00

На субботних ярмарках будут продавать продукцию из ЛИУ-1 и ИК-3

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12 октября на социальных продовольственных ярмарках в Барнауле представят продукцию, изготовленную в колониях Алтайского края. Продукты представят лечебно-исправительное учреждение №1 и исправительная колония №3.

Посетители ярмарки смогут приобрести копченые мясные деликатесы из собственного сырья мясоперерабатывающего участке ЛИУ-1. Особым спросом пользуются копченые свиные ребрышки, карбонад, корейка и мясной рулет.

Производственный участок ИК-3 выпускает 20 видов кондитерских изделий – в основном это печенье и пряники.

Вся продукция учреждений УИС края сертифицирована. В ней нет никаких искусственных красителей, добавок и отдушек – только натуральное сырье.

Площадка ИК-3 разместится на ул. 50 лет СССР, 51а, торговая точка ЛИУ-1 – на пл. Народной.

Примерные цены:

- шпик соленый – 365,0 рублей за кг;

- шпик копченый – 460,0 рублей за кг;

- корейка - 640,0 рублей за кг;

- рулька – 330,0 рублей за кг;

- окорок – 630,0 рублей за кг;

- трубочка вафельная со сгущенкой – 226,0 рублей за кг;

- печенье «Венское с цукатами» - 224,0 рублей за кг;

- пряники «Орешек» - 180,0 рублей за кг;

- пряники «Шоколадные» - 193,0 рублей за кг;

- печенье «Курабье» - 175,0 рублей за кг;

- печенье «Шахерезада» - 217,0 рублей за кг.

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ИСТОЧНИК KP.RU