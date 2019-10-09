Барнаульцы смогут купить мясные и кондитерские изделия из колоний
12 октября на социальных продовольственных ярмарках в Барнауле представят продукцию, изготовленную в колониях Алтайского края. Продукты представят лечебно-исправительное учреждение №1 и исправительная колония №3.
Посетители ярмарки смогут приобрести копченые мясные деликатесы из собственного сырья мясоперерабатывающего участке ЛИУ-1. Особым спросом пользуются копченые свиные ребрышки, карбонад, корейка и мясной рулет.
Производственный участок ИК-3 выпускает 20 видов кондитерских изделий – в основном это печенье и пряники.
Вся продукция учреждений УИС края сертифицирована. В ней нет никаких искусственных красителей, добавок и отдушек – только натуральное сырье.
Площадка ИК-3 разместится на ул. 50 лет СССР, 51а, торговая точка ЛИУ-1 – на пл. Народной.
Примерные цены:
- шпик соленый – 365,0 рублей за кг;
- шпик копченый – 460,0 рублей за кг;
- корейка - 640,0 рублей за кг;
- рулька – 330,0 рублей за кг;
- окорок – 630,0 рублей за кг;
- трубочка вафельная со сгущенкой – 226,0 рублей за кг;
- печенье «Венское с цукатами» - 224,0 рублей за кг;
- пряники «Орешек» - 180,0 рублей за кг;
- пряники «Шоколадные» - 193,0 рублей за кг;
- печенье «Курабье» - 175,0 рублей за кг;
- печенье «Шахерезада» - 217,0 рублей за кг.
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ИСТОЧНИК KP.RU