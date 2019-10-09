Гости площадки медуниверситета на Фестивале науки Алтая смогут ознакомиться с работой судебных медиков

СЕГОДНЯ 10:18 2019-10-09T10:23:32+03:00

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С 10 по 12 октября в Алтайском крае в девятый раз пройдет Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+, посвященный 150-летию открытия русским ученым Дмитрием Менделеевым Периодической таблицы химических элементов.

10 октября на торжественном открытии фестиваля в концертном зале «Сибирь» Алтайский медицинский университет представит демонстрационную выставку «От химических элементов к лекарственным препаратам», где студенты пятого курса фармацевтического факультета АГМУ во главе с деканом Валентиной Воробьевой проведут занимательные опыты с лекарствами.

12 октября, в заключительный день работы фестиваля, Алтайский медицинский университет подготовит познавательные мероприятия на площадках, расположенных в двух учебных корпусах. Экскурсии будут проходить в течение дня – с 9:00 до 16:00.

В морфологическом корпусе (ул. Молодежная, 7) впервые будет работать выставка-презентация музея судебной медицины, где посетители смогут ознакомиться с уникальными коллекциями и работой судебных медиков.

Также впервые для юных посетителей откроется выставка «Биофизика и медицинская информатика»: кафедра физики и информатики АГМУ продемонстрирует гостям оптическое явление дифракции от источника «когерентного света», покажет зависимость артериального давления от нагрузки (тест Мартине), смоделирует на компьютере формы течения заболевания в зависимости от влияния биостимуляторов на иммунную систему.

Сотрудники кафедры анатомии проведут «Виртуальную экскурсию по телу человека», ознакомив посетителей с препаратами анатомического музея.

В учебном корпусе по ул. Папанинцев, 126 кафедра нормальной физиологии подготовила для участников фестиваля экскурсию «Занимательно о физиологии». Школьникам покажут работу физиологического оборудования и его возможности, представят обзор существующих современных методов обследования основных физиологических функций организма.

В этом же корпусе гости площадки Алтайского медицинского университета смогут ознакомиться с уникальными экспонатами музея истории АГМУ и медицины Алтая.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU