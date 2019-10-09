«Стальное дерево» подарило Заринску площадку для семейного отдыха

СЕГОДНЯ 07:25 2019-10-09T07:26:29+03:00

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Житель Заринска Олег Негреев и сотрудница Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) Дина Кандакова в рамках грантовой программы НЛМК «Стальное дерево» создали современную площадку для семейного отдыха в Северном микрорайоне города.

Инициаторы проекта установили на территории по улице Озерной спортивные тренажеры, игровые формы, качели, скамейки, песочницы, ограждения. В день открытия аниматоры провели на площадке развлекательную программу. Дети получил подарки и призы от организаторов.

- В Северном микрорайоне Заринска около пяти тысяч жителей, и всего лишь одна игровая площадка. Поэтому мы решили именно здесь оборудовать новый комплекс для семейного отдыха. И благодаря грантовой программе «Стальное дерево» реализовали этот проект. На площадке каждый может найти занятие по душе. Подростки – заниматься спортом, малыши – играть и развиваться. Когда понимаешь, что можешь сделать что-то значимое для города и его жителям, чувствуешь себя добрым волшебником! - говорит соавтор проекта «Новое поколение» Дина Кандакова.

Помощь в проекте Олегу Негрееву и Дине Кандаковой оказали благотворительный фонд «Милосердие», жители Северного микрорайона, активисты союза молодежи и женсовета Алтай-Кокса.

ИСТОЧНИК KP.RU