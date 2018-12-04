2018-12-04T06:16:08+03:00
Экономика

Тринадцатые снизу: Алтайский край занимает печальную позицию в рейтинге зарплат

Половина жителей региона получают от 11 до 26 тысяч рублей
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Тринадцатые снизу: Алтайский край занимает печальную позицию в рейтинге зарплатТринадцатые снизу: Алтайский край занимает печальную позицию в рейтинге зарплатФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Многие уезжают из Алтайского края только из-за того, что не смогли зарабатывать здесь желаемые деньги. Новые власти региона проблему признали, но пока ситуация не меняется. Сегодня мы находимся на 73-м месте в стране по уровню зарплат. Соответствующий рейтинг опубликовало РИА Новости по итогам 2017 года.

Ключевыми моментами, на которые обращали внимание при составлении рейтинга, стали доля работников с зарплатой более 100 тысяч рублей и ниже 15 тысяч рублей, а также диапазон самых распространенных зарплат в субъекте.

Абсолютным лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Согласно исследованию, здесь свыше 100 тысяч рублей получают более 27% работающего населения.

Как раз такую сумму зарабатывает Иван Киреев, которые еще пять лет назад жил в Барнауле, но, взяв ипотеку, понял, что настало время что-то менять, и уехал на Ямал.

– В 2013 году я работал в Барнауле сварщиком, у меня зарплата была 20 тысяч рублей. Родился ребенок, взяли ипотеку. Очень быстро оказалось, что расходы нашей семьи стали заметно превышать доходы. Бесконечные подработки и просьбы занять до зарплаты достали настолько, что решили уехать на север, и ни разу об этом не пожалели. Сейчас получаю чуть больше сотни. Жена 70 тысяч зарабатывает. От ее работы нам квартиру предоставили, жить можно, – говорит Александр.

Второе место в рейтинге зарплат занимает другой северный регион – Чукотка. Здесь свыше 100 тысяч рублей зарабатывают 26%. Первую тройку по уровню зарплат замкнул Ненецкий автономный округ. Примечательно, что с этой позиции регион потеснил Москву. В новом рейтинге столица нашей родины занимает пятое место по уровню зарплат.

В Алтайском же крае, согласно исследованию, половина жителей получает от 11 до 26 тысяч рублей, при этом 42,3% зарабатывает меньше 15 тысяч рублей в месяц.

Кстати

Какую зарплату указывают барнаульцы в резюме

– Если посмотреть на резюме, то чаще всего барнаульцы указывают желаемую зарплату от 25 тысяч рублей. Традиционно в Барнауле востребованы менеджеры по продажам и бухгалтеры. Достаточно много вакансий в общепите. Есть запрос на технические специальности. Многим компаниям требуются маркетологи и IT-специалисты, – прокомментировала директор рекрутингового агентства «Жираф» Жанна Крамарева.

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