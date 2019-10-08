2019-10-08T10:26:08+03:00
Общество

ВТБ Лизинг предлагает клиентам IT-решение для управления автопарком

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ВТБ Лизинг совместно с компанией ID20 внедрил программу «Управление автопарком», которая помогает бизнесу управлять бюджетом предприятия и экономить до 650 тысяч рублей в год.

«Управление автопарком» - это облачное решение, которое позволяет оптимизировать бизнес-процессы: сократить расходы на содержание корпоративных автомобилей, упростить бухгалтерию, отчетность и документооборот по корпоративному транспорту, получить простую и наглядную систему планирования и учета, а также дополнительный инструмент риск-менеджмента. Продукт представляет собой прозрачную систему отчетности и аналитики и может быть интегрирован с любым программным обеспечением или web-интерфейсом. В настоящий момент это уникальное предложение на рынке лизинга.

В рамках программы клиенты ВТБ Лизинг могут выбрать необходимые для их автопарка услуги. Им доступны такие функции, как формирование путевых листов, интеграция с процессинговым центром, учет и оплата штрафов, формирование актов выдачи/возврата авто и учет ремонтов.

Стоимость подключения к сервису зависит от объема услуг и количества автомобилей в парке. При минимальной стоимости комплексной программы система позволяет сэкономить до 650 тыс. рублей.

- Мы стремимся к тому, чтобы стать лучшим на рынке экспертом и партнером для решения финансовых задач клиентов, и внедрение нового цифрового сервиса – очередной шаг в сторону этой цели. Надеемся, что с помощью программы «Управление парком» транспортные компании смогут получить дополнительную выгоду от сотрудничества с нами. Применение новых цифровых технологий для удобства клиентов являются важным приоритетом стратегии ВТБ, - комментирует генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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