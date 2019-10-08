Теплоснабжение в Алтайском крае запущено на 97 процентов

СЕГОДНЯ 07:40 2019-10-08T07:40:37+03:00

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Власти Алтайского края рассказали о готовности региона к предстоящей зиме. В настоящее время отопительный сезон можно считать стартовавшим, сообщает «Политсибру».

Как рассказал министр строительства и ЖКХ по Алтайскому краю Иван Гилев, отопление в крае подали в период пониженных температур с 29 сентября по 4 октября.

«Стоит отметить короткие сроки запуска теплоснабжение в этом году. Годом ранее этот процесс был затянут до трех недель. Отопительный сезон, на сегодняшний день стартовал в 62 муниципальных образованиях на 100%. Однако, не везде оборудование запустили. Буквально по одной, по две котельных на школу, детский сад и так далее. С неподключенными соцобъектами оказались три района», - сказал министр.

В Змеиногорском (село Барановка), Третьяковском (село Михайловка) и Немецком национальном районе (поселок Куск) решают проблемы с оборудованием. Министр выразил надежду, что в течение двух дней теплоснабжение там запустят.

«Если говорить о цифрах, то на сегодняшний день запуск теплоснабжения у нас оценивается на 97%. Что касается запуска по соцобъектам, то там процент составляет приблизительно 98,9%. Фактически, три детских сада, три школы и одна больница остаются без тепла. Также часть жилого сектора. До конца недели все котельные, социальные объекты и все жилые дома будут подключены», - сказал Гилев.

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ИСТОЧНИК KP.RU