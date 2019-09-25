2019-09-24T18:37:05+03:00
Общество

Когда включат отопление в Барнауле в 2019 году

Отопительный сезон 2019 года в Барнауле стартует 25 сентября, первыми тепло получат школы, детсады и больницы
Анна СЕМИНА
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В жилых домах отопление будут подключать по заявкамВ жилых домах отопление будут подключать по заявкамФото: Олег УКЛАДОВ
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Отопительный сезон 2019 года в Барнауле официально начинается с 25 сентября. Постановление уже подписал врио главы города Вячеслав Франк.

Согласно этому документу, первыми потеплеют помещения школ, детских садов, больниц и других социальных учреждений. Все остальные смогут подключиться по заявке. Однако судя по прогнозу на ближайшие дни, не за горами массовое «включение» батарей и в жилом секторе Барнаула.

- Срок начала отопительного сезона жители многоквартирных домов вправе установить на общем собрании собственников жилья, после чего управляющая компания подает заявку на подключение, - говорится в постановлении.

При этом в администрации добавляют, что в том случае, если заявка подана, а в указанный день отопление так и не появилось, в первую очередь за разъяснением следует обратиться в управляющую копанию или ТСЖ. Следующая инстанция – дежурная служба города или района.

ТЭЦ краевой столицы, а также инфраструктура в целом, готовы к отопительному сезону более чем на 80%. На ремонты, модернизацию и прочее было направлено более одного миллиарда рублей, и эти средства практически освоены.

А вот в других муниципалитетах не все так радужно. Наиболее сложная ситуация складывается в Яровом, где по сути пока ничего не готово. Новая эксплуатирующая организация начнет работу на местной теплоцентрали только с 1 октября. Пока же у нее даже нет лицензии. Также еще предстоят масштабные ремонтные работы, однако, по словам главы города Виталия Самобочего, даже при наличии достаточного количества средств потребуется не меньше года, чтобы привести всю систему в нормативное состояние. О получении паспорта готовности речи не идет в принципе. Для решения накопившихся проблем была создана межведомственная рабочая группа.

- Принятые меры позволят преодолеть кризисную ситуацию, которая сложилась в городе. Задачу прохождения в нормальном режиме отопительного периода ставлю как директивную и безусловную. Тепло в городе должно быть обязательно! – категорично отрезал на недавнем совещании губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

А вот в Каменском районе подготовка в целом завершена. Проделана огромная работа, но дело встало за покупкой угля. Средств на приобретение твердого топлива просто нет.

- Нормативного, 45-суточного запаса угля, который составляет 13 тысяч 750 тонн, у нас на сегодняшний день нет. Мы обратились с просьбой в министерство финансов и министерство строительства и ЖКХ для того, чтобы Каменскому району оказали помощь на приобретение твердого топлива. Надеемся на содействие в решении данного вопроса, потому как объем, который нам необходим – 54 тысячи тонн – самостоятельно теплоснабжающему предприятию невозможно закупить, - говорит глава района Евгения Гордиенко.

Помимо Ярового и Каменского района существует большая вероятность, что паспорта готовности не получат Бийский, Калманский, Михайловский, Павловский, Первомайский, Смоленский и Тальменский районы, а также Алейск и Славгород.

- В прошлом году паспорта готовности к отопительному сезону в крае не получили 25 муниципалитетов (из 148. – прим.ред.). 22 из них, где ситуация критическая, получили по решению губернатора Виктора Томенко на устранение нарушений поддержку из краевого бюджета в сумме 53 миллиона рублей, - говорит министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев.

Какие-то недочеты муниципалитеты уже не успеют устранить, но главная задача, которая стоит перед всеми без исключения – не допустить срыва отопительного сезона, начать его вовремя и вне зависимости, есть ли паспорт готовности или нет, а нарушения устранять по мере возможности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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