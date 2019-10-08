«Стальное дерево» помогло создать спортивную площадку в Заринске
Мастер коксового цеха Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) Андрей Киселев в рамках грантовой программы НЛМК «Стальное дерево» открыл многофункциональную площадку для занятий спортом во дворе дома по пр. Строителей, 12.
Инициатор проекта с группой волонтеров забетонировал площадку, уложил специальное резиновое покрытие для безопасности, установил спортивное оборудование. Теперь дети близлежащих домов могут заниматься здесь мини-футболом, стрит-болом, волейболом, бадминтоном и теннисом.
В день открытия площадки аниматоры провели интерактивные игры, эстафеты и соревнования по мини-футболу. Дети получили сладости и призы.
Помощь в проекте «Спорт для всех» Андрею Киселеву оказали благотворительный фонд «Милосердие», предприниматели города, Заринский политехнический техникум, управляющая организация «Домсервис», жители дома, волонтеры и коллеги.
ИСТОЧНИК KP.RU