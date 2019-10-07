В барнаульском зоопарке птиц пустили в новый вольер
Барнаульский зоопарк переселил птиц в вольер, где они смогут летать. «Лесная сказка» отправила пеликанов и лебедой в новый, большой вольер в воскресенье, 6 октября.
Пеликаны сразу же оценили просторный вольер, в котором хватит места для всех. Верхняя сетка в клетке стала в два раза выше. Теперь птицы из зверинца смогут по-настоящему насладиться полетом.
Обустроить пространство вольера удалось благодаря компании-меценату. Слова благодарности директора зоопарка Сергея Писарева заглушали крики лебеди. Работники «Лесной сказки» предположили, что таким образом они говорили «спасибо». Один из питомцев – самый смелый даже побежал обниматься с директором. «Мы счастливы», - добавили в администрации зоопарка.
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ИСТОЧНИК KP.RU