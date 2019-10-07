В барнаульском зоопарке птиц пустили в новый вольер

СЕГОДНЯ 11:27 2019-10-07T11:27:07+03:00

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Барнаульский зоопарк переселил птиц в вольер, где они смогут летать. «Лесная сказка» отправила пеликанов и лебедой в новый, большой вольер в воскресенье, 6 октября.

Пеликаны сразу же оценили просторный вольер, в котором хватит места для всех. Верхняя сетка в клетке стала в два раза выше. Теперь птицы из зверинца смогут по-настоящему насладиться полетом.

Обустроить пространство вольера удалось благодаря компании-меценату. Слова благодарности директора зоопарка Сергея Писарева заглушали крики лебеди. Работники «Лесной сказки» предположили, что таким образом они говорили «спасибо». Один из питомцев – самый смелый даже побежал обниматься с директором. «Мы счастливы», - добавили в администрации зоопарка.

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Между качеством и сроками выбирают качество, так как здание строят для детей. Также во время стройки понадобилось экстренно решать технические проблемы (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU