Около 90 интерактивных площадок представит АлтГТУ на фестивале науки

СЕГОДНЯ 10:42 2019-10-07T10:42:21+03:00

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12 октября в Алтайском государственном техническом университете им. И.И. Ползунова пройдет традиционный VIII фестиваль науки «Наследники Ползунова сегодня».

В мероприятиях фестиваля задействованы все учебные корпуса и научно-технические лаборатории АлтГТУ.

- Программа фестиваля продумана таким образом, чтобы было интересно разной возрастной аудитории, – рассказывает декан факультета довузовской подготовки АлтГТУ Николай Белоусов. – Помимо выставок научно-инновационных разработок, творческих проектов по робототехнике в вузе пройдут интерактивные лекционные занятия, мастер-классы с демонстрацией оборудования, презентации и деловые игры. Послушать мнение профессоров, задать им вопросы из разных областей – эту уникальную возможность смогут использовать все желающие».

Например, интерактивная выставка военной техники будет интересна в первую очередь любителям танков и тяжелой бронетехники. А демонстрация видеофильмов о буднях курсантов военной кафедры познакомит с особенностями профессиональной военной подготовки студентов АлтГТУ.

Факультет специальных технологий приглашает на эксперименты по физике и химии. А преподаватели факультета информационных технологий расскажут, как можно защитить гаджеты от мобильных вирусов. На энергетическом факультете пообещали раскрыть секреты электричества и презентовать современное оборудование по энергосбережению. В процессе презентации участникам фестиваля будут продемонстрированы и объяснены необычные эффекты из области электротехники. В интерактивной форме зрителям будет показана презентация виртуальной электротехнической лаборатории.

Свои мероприятия проведет и институт биотехнологии, пищевой и химической инженерии АлтГТУ. Гости смогут принять участие молочной ярмарке, приготовить кондитерское изделие и лимонад во время кулинарного перфоманса.

Мероприятия пройдут с 9:00 до 17:00.

Программа фестиваля науки в АлтГТУ.

ИСТОЧНИК KP.RU