2019-10-07T06:47:36+03:00
Наука

На Алтае исследуют консервы на микробиологические показатели безопасности

Готовые консервы должны соответствовать требованиям промышленной стерильности
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Остаточная микрофлора консервов - это микроорганизмы, сохранившиеся жизнеспособными, после термической обработки.

Остаточную микрофлору стерилизованных консервов обычно составляют споры микроорганизмов, обладающие высокой термоустойчивостью. В составе остаточной микрофлоры пастеризованных консервов, кроме спорообразующих бактерий имеются также термоустойчивые неспорообразующие бактерии, преимущественно кокки.

Остаточная микрофлора мясных и мясорастительных консервов, как правило, представлена термофильными аэробными бациллами, мезофильными аэробными бациллами, а также лигатными анаэробными клостридиями . Споры этих микроорганизмов могут сохранять жизнеспособность, даже после длительного нагревания при температуре 115-120 оС.

Изредка в консервах обнаруживают палочку ботулизма, обладающую токсигенными свойствами и являющуюся самым опасным микроорганизмом остаточной микрофлоры консервируемых продуктов. Время отмирания палочки ботулизма принимается за минимальную стандартную норму, при разработке режимов стерилизации низкокислотных и среднекислотных консервов, в том числе мясных и мясорастительных.

Готовые консервы должны соответствовать требованиям промышленной стерильности.

Специалисты отдела исследований и анализа сектора ветеринарно-санитарных исследований ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» проводят исследования консервов на микробиологические показатели безопасности (промышленная стерильность) в соответствии с нормативными документами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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