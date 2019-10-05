В Бийске проходит юбилейный бал со старинными танцами
Сегодня, 5 октября, в Бийске проходит пышный бал. В программе бала - вальсы и мазурки, полонезы и кадрили.
Как сообщает Алтайтурцентр, организатором является творческое объединение «Традиция». Сегодня ему исполняется пять лет. Для всех, кто хочет полюбоваться на танцующих в бальных платьях, мундирах и фраках с балкона, организована обзорная площадка.
Мелодии играет муниципальный духовой оркестр. Также для гостей выступят другие приглашенные музыканты и артисты.
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Поистине красивое и завораживающее действие развернулось в стенах Государственной филармонии Алтайского края – сотни студентов стали участниками Ползуновского бала. В этом году о своем желание прикоснуться к прекрасному, заявили студенты других региональных вузов (подробнее)
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