2019-10-05T13:41:23+03:00
Звезды

В Бийске проходит юбилейный бал со старинными танцами

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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БалБалФото: Олег УКЛАДОВ
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Сегодня, 5 октября, в Бийске проходит пышный бал. В программе бала - вальсы и мазурки, полонезы и кадрили.

Как сообщает Алтайтурцентр, организатором является творческое объединение «Традиция». Сегодня ему исполняется пять лет. Для всех, кто хочет полюбоваться на танцующих в бальных платьях, мундирах и фраках с балкона, организована обзорная площадка.

Мелодии играет муниципальный духовой оркестр. Также для гостей выступят другие приглашенные музыканты и артисты.

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Поистине красивое и завораживающее действие развернулось в стенах Государственной филармонии Алтайского края – сотни студентов стали участниками Ползуновского бала. В этом году о своем желание прикоснуться к прекрасному, заявили студенты других региональных вузов (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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