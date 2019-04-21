Ползуновский бал в Барнауле: Белоснежные фраки, пышные платья и старинные танцы

Поистине красивое и завораживающее действие развернулось в стенах Государственной филармонии Алтайского края – сотни студентов стали участниками Ползуновского бала.

Подготовка требовала сил, терпения, а самое главное – желания.Фото: Олег УКЛАДОВ

Первый Ползуновский бал прошел 2 марта 2017 года и был посвящен юбилею технического университета. Во второй раз мероприятие состоялось 13 марта 2018 года - в канун дня рождения великого русского изобретателя Ивана Ползунова. И если в первых двух мероприятиях участвовали только студенты АлтГТУ, то в этом году о своем желание прикоснуться к прекрасному, заявили студенты других региональных вузов.

В этом году в мероприятии приняли участие не только студенты АлтГТУ.Фото: Олег УКЛАДОВ

Подготовка к мероприятию шла несколько месяцев. Студенты с хореографами студии старинного танца «Северная сторона» разучивали движения классического вальса, полонеза и польки, готовили костюмы. Обучиться участникам пришлось также бальному этикету. Все это требовало сил, терпения, а самое главное – желания.

Студенты и гости стали участниками исторического бала горных офицеров.Фото: Олег УКЛАДОВ

И вот, 19 апреля, ребята смогли представить гостям праздника то, чему научились. Девушки в красивых платьях XIX века и молодые мужчины во фраках и элегантных бабочках перенесли гостей в эпоху шикарных дворцовых приемов и великих научных открытий, став участниками исторического бала горных офицеров.

Во время бала состоялось награждение лучших студентов АлтГТУ.