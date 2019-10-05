2019-10-05T14:52:09+03:00
Общество

В Барнауле восстановили кровлю многоэтажки, пострадавшей при пожаре

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Восстановленная кровляВосстановленная кровляФото: пресс-службы администрации Барнаула
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Рабочие почти завершили восстановительные работы в многоквартирном доме по адресу проезд Северный Власихинский, 60. Напомним, кровля дома была уничтожена огнем в июле этого года.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, накануне было проведено выездное совещание по этому поводу. Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству города Антон Бенс отметил, что в настоящее время подрядчик выполнил 95% работ.

Чтобы не допустить подтопления дождевой водой квартир на верхних этажах, в начале работ решили не снимать утеплитель. Его заменят после полного восстановления самой кровли.

«Сейчас, когда работы по монтажу кровли завершены, мы занимаемся заменой утеплителя, вместо шлака здесь будет уложена минеральная плита. Это современный материал, который не боится воды и позволяет лучше сохранять тепло», - сказал замдиректора подрядной организации ООО «РСО ПЛЮС» Алексей Гостевских.

После завершения всех работу, начнется ремонт пострадавших помещений.

Напомним, пожар в многоквартирном доме произошел 10 июля текущего года. Кровля была полностью уничтожена огнем. Из резервного фонда администрации города на восстановление крыши выделено 10,9 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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