Барнаульцы выйдут на уборку в ленточном бору
В воскресенье, 6 октября, в Барнауле пройдет экологическая акция «Чистый лес». Барнаульцев приглашают присоединиться.
- Кто готов помочь в уборке ленточного бора? Встречаемся в воскресенье! Уже знакомая вам компания барнаульских ребят вновь выйдет на уборку мусора за безответственными горожанами, - отметили организаторы в паблике «Барнаул 22».
Сбор всех желающих поучаствовать в акции - под мостом «Трассы здоровья» возле базы «Динамо». Уборка начнется в 12:00. Участникам могут помочь добраться до места. Отметим, что одеваться нужно по погоде. С собой нужно взять перчатки.
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ИСТОЧНИК KP.RU