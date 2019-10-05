Барнаульцы выйдут на уборку в ленточном бору

СЕГОДНЯ 13:18 2019-10-05T13:18:09+03:00

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В воскресенье, 6 октября, в Барнауле пройдет экологическая акция «Чистый лес». Барнаульцев приглашают присоединиться.

- Кто готов помочь в уборке ленточного бора? Встречаемся в воскресенье! Уже знакомая вам компания барнаульских ребят вновь выйдет на уборку мусора за безответственными горожанами, - отметили организаторы в паблике «Барнаул 22».

Сбор всех желающих поучаствовать в акции - под мостом «Трассы здоровья» возле базы «Динамо». Уборка начнется в 12:00. Участникам могут помочь добраться до места. Отметим, что одеваться нужно по погоде. С собой нужно взять перчатки.

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ИСТОЧНИК KP.RU