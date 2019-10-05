Пожилому барнаульскому врачу, проживающему в антисанитарии, помогут чиновники
Минсоцзащиты и минздрав Алтайского края прокомментировали ситуацию с бывшим барнаульским врачом Надеждой Шадриной, которая проживает в полной антисанитарии. Женщина в силу возраста и болезни не может за собой ухаживать. Комментарии профильных министерств опубликованы в паблике «Барнаул 22».
По словам специалистов минсоцзащиты, в конце сентября они навестили Надежду Петровну.
- 1,5 месяца назад значительно ухудшилось состояние ее здоровья, тем не менее от госпитализации в медицинское учреждение она отказалась. Специалисты социальной службы предложили Надежде Петровне оформление на социальное обслуживание на дому или размещение в стационарном социальном учреждении, на что она ответила отказом, - пишут чиновники.
Информацию о состоянии женщины передали в минздрав Алтайского края. В её доме уже провели санитарную уборку. Вопрос дальнейшего жизнеустройства Надежды Шадриной находится на контроле чиновников.
Региональный минздрав, в свою очередь, заявил, что врачи городской больницы №11 регулярно проводят осмотр пациентки. На последнем осмотре медики предложили женщине госпитализацию, но та отказалась.
- В клиники края готовы госпитализировать пациентку, но без её согласия или согласия родственников сделать это невозможно. Необходимо отметить, что общение с пациенткой и её родными проходит регулярно. Министерство здравоохранения отмечает, что наблюдение за пациенткой будет продолжено. Эта работа проводится совместно с минсоцзащиты, - отметили в министерстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU