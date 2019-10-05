2019-10-05T11:01:27+03:00
Происшествия

Двух юношей, подозреваемых в разбое, угоне авто и насилии девушки, задержали в Барнауле

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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ЗадержанныеЗадержанныеФото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю
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Двое парней из Алейского района, которых разыскивали по подозрению в разбое, угоне авто и насилии молодой девушки, задержаны в Барнауле. Об этом «Комсомолке» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, вечером 27 сентября четверо парней в Алейском районе совершили насильственные действия сексуального характера в отношении 29-летней женщины, а также избили и ограбили таксиста. Кроме того, они положили таксиста в багажник, и катались на угнанном автомобиле по территории района.

Ранее на сайте СУ СК по Алтайскому краю сообщалось, что 19-летний и 17-летний подозреваемые были задержаны, двум другим участникам преступления удалось скрыться. Сегодня, 5 октября, их задержали в Барнауле. Кстати, ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что их видели возле торгового центра "Бум".

Пойманные беглецы и их третий совершеннолетний друг ранее были судимы. За совершенные преступления юношам грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

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На прошлой неделе в Алейском районе четверо юношей устроили настоящий криминальный марафон: избили и закрыли в багажнике собственного авто таксиста, а его пассажирку принудили к близости. А потом всю ночь колесили со своими жертвами на деревне. Задержать пока удалось лишь двоих, еще двое находятся в бегах (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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