В Ленточном бору в Барнауле автомобиль слетел с дороги

СЕГОДНЯ 10:36 2019-10-05T10:36:13+03:00

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Сегодня, 5 октября, легковой автомобиль слетел с трассы в ленточном бору Барнаула. Автомобиль завалился на бок.

Как сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул», пострадавших нет. Каким образом машина оказалась на обочине – не уточняется.

- Водитель рядом с машиной холил, больше никого рядом не было, - отметила Ирина Земских.

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ИСТОЧНИК KP.RU