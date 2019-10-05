2019-10-05T10:36:13+03:00
Происшествия

В Ленточном бору в Барнауле автомобиль слетел с дороги

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Скриншот поста в паблике Инцидент БарнаулСкриншот поста в паблике Инцидент Барнаул
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Сегодня, 5 октября, легковой автомобиль слетел с трассы в ленточном бору Барнаула. Автомобиль завалился на бок.

Как сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул», пострадавших нет. Каким образом машина оказалась на обочине – не уточняется.

- Водитель рядом с машиной холил, больше никого рядом не было, - отметила Ирина Земских.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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