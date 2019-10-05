Алтайские власти провели переговоры с инвестором по Иткульскому спиртзаводу

СЕГОДНЯ 06:24 2019-10-05T06:51:39+03:00

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Власти Алтайского края провели переговоры по Иткульскому спиртзаводу с возможным инвестором. Предварительно, предприятие может получить нового инвестора уже в этом году.

Как сообщает «Политсибру», начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Большаков на полях форума «АлтайПродМаркет» рассказал, что на заводе сейчас частично запущено производство.

- Люди там сейчас работают. Часть цехов там продолжают функционировать. Продолжаются переговоры с потенциальным инвестором. Надеюсь, до конца года вопрос будет разрешен, - отметил он.

Подробности об инвесторе пока не разглашаются.

Напомним, в июне 2019 года завод признали банкротом по решению Арбитражного суда Алтайского края. Предприятие увязло в многомиллионных долгах, руководству нечем было платить зарплату рабочим. Также завод был должен «Промсвязьбанку» около 135 млн рублей. Предприятие собиралось уволить 200 человек. Разрешить ситуацию помог губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

ИСТОЧНИК KP.RU