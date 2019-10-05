2019-10-05T06:51:39+03:00
Экономика

Алтайские власти провели переговоры с инвестором по Иткульскому спиртзаводу

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Власти Алтайского края провели переговоры по Иткульскому спиртзаводу с возможным инвестором. Предварительно, предприятие может получить нового инвестора уже в этом году.

Как сообщает «Политсибру», начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Большаков на полях форума «АлтайПродМаркет» рассказал, что на заводе сейчас частично запущено производство.

- Люди там сейчас работают. Часть цехов там продолжают функционировать. Продолжаются переговоры с потенциальным инвестором. Надеюсь, до конца года вопрос будет разрешен, - отметил он.

Подробности об инвесторе пока не разглашаются.

Напомним, в июне 2019 года завод признали банкротом по решению Арбитражного суда Алтайского края. Предприятие увязло в многомиллионных долгах, руководству нечем было платить зарплату рабочим. Также завод был должен «Промсвязьбанку» около 135 млн рублей. Предприятие собиралось уволить 200 человек. Разрешить ситуацию помог губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Барнауле перекроют Старый мост
МЧС: в Алтайском крае загорелся поезд
Алтайская семья выиграла суд против «Марии-Ра»
На Алтае более 200 человек пройдут осеннюю школу подготовки вожатых
Иткульский спиртзавод возобновил производство
Почти всему Барнаулу дали тепло
ВТБ Лизинг запустил специальное предложение на приобретение Mercedes-Benz Vito
В Барнауле построят новый ТЦ и отремонтируют старый торговый дом в центре
В алтайском селе нашли человеческие останки при строительстве магазина
На дорогах Алтая десять детей погибли с начала года
Алтай-Кокс принял участие во Всероссийском профориентационном форуме
Сельчанин просил алтайского врача-эксперта установить ему инвалидность за взятку
Самолет из Барнаула задержали более чем на 11 часов
В Алтайском крае потеплеет до +20 на выходных
ВТБ Лизинг вновь назван «Лизинговой компанией года»
Бийские единороссы исключили одного из членов партии за скандал на сессии
Поздравь учителя с праздником в прямом эфире радио «Комсомольская правда»-Барнаул"
Алтайская лаборатория исследует продукты на наличие возбудителей опасных заболеваний
В Барнауле не могут расселить шестерых человек из аварийной двухэтажки
В Заринске при взрыве газа погиб мужчина