2019-10-04T11:54:37+03:00
Новости компаний

ВТБ Лизинг запустил специальное предложение на приобретение Mercedes-Benz Vito

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ВТБ Лизинг запустил специальное предложение на приобретение Mercedes-Benz Vito. В рамках программы покупателям окажут помощь со страхованием и постановкой автомобиля на учет в ГИБДД. Таким образом, приобретая машину в лизинг, юридическое лицо получает готовое к эксплуатации транспортное средство.

- ВТБ Лизинг работает с маркой Mercedes-Benz с 2013 года. За это время мы профинансировали приобретение почти 1300 малотоннажных автомобилей Mercedes-Benz Viano, Vito, Sprinter, Sprinter Classic и Citan. Модели пользуются спросом в основном у клиентов, деятельность которых связана с внутригородскими и пригородными пассажирскими перевозками, а также с оптовой и розничной торговлей. Их выбор обусловлен, в том числе, широкими возможностями по переоборудованию кузова и установке дополнительного оборудования, а также наличием в автомобилях системы интеллектуального управления, - прокомментировал Вячеслав Михайлов, начальник управления развития бизнеса ВТБ Лизинг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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