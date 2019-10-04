В Барнауле построят новый ТЦ и отремонтируют старый торговый дом в центре

СЕГОДНЯ 11:34 2019-10-04T11:34:21+03:00

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В барнаульском квартале «Дружный», где строятся шесть жилищных комплексов, появится новый торговый центр. Его построят на пересечении улиц Солнечная поляна и Энтузиастов. Проект одобрил градостроительный советом Барнаула, сообщает Алтайский портал недвижимости.

Согласно рендерам, здание будет 4-этажным, со стеклянными фасадами в коричнево-белых тонах. Заказчиком стал Рашад Омар Оглы Кашлаев – собственник земельного участка на ул. Солнечная поляна, 36.

Также на заседании градосовета решили изменить фасад административно-торгового здания на пр. Красноармейский, 26, где ранее располагался ТД «Грааль». Год назад его выкупил новый бизнесмен – Денис Козлов. Двухэтажное строение давно стоит под баннером и нуждается в реконструкции.

Рендер бывшего ТД «Грааль». Фото: altayrealt.ru

Нынешний собственник уже заказал разработку проекта. Команда архитекторов и дизайнеров представила визуализацию обновленной постройки в голубых тонах. Однако члены совета отклонили проект, указав, что необходимо провести обследование здания, переработать архитектурное и цветовое решения фасадов, предусмотреть размещение мест для рекламных конструкций. Разработчикам придется учесть замечания и повторно вынести проект на обсуждение.

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ИСТОЧНИК KP.RU