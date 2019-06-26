В Барнауле начнут строительство нового крупного квартала

СЕГОДНЯ 17:43 2019-06-26T17:43:53+03:00

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В Барнауле начнут строить новый крупный квартал. Компания «Селф» намерена возвести на месте бывшего авторынка 16 высоток, поликлинику и бульвары, сообщает Алтайский портал недвижимости.

Квартал будет ограничен улицами Солнечная Поляна, Взлетная, проездом Северным Власихинским и Павловским трактом. Планируется построить 16 многоквартирных высотных домов от 10 до 18 этажей. Дома вместят почти 4 200 жильцов.

На сайте комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула опубликована схема квартала согласно которой кроме жилых домов здесь появится множество социальных, коммунально-бытовых и коммерческих построек. Также строительная компания планирует возвести два четырехуровневых комплекса, рассчитанных на 300 мест.

Квартал будет озеленен и оборудован тремя крупными детскими площадками.

Напомним, территория бывшего авторынка выкуплена ООО «Селф». Проект застройки в настоящий момент утверждают в администрации города. Для этого планируется привлечь банковское проектное финансирование.

ИСТОЧНИК KP.RU