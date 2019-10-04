В алтайском селе нашли человеческие останки при строительстве магазина

СЕГОДНЯ 10:37 2019-10-04T10:44:09+03:00

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В алтайском селе Смоленское обнаружили части гроба и останки людей при строительстве магазина. Рабочие трудились на месте старой церкви. Человеческие останки помешали им проложить водопровод. Кости вытащили и передали следователям СУ СКР по Алтайскому краю.

Человеческие ребра, два черепа и остатки гробов – все это обнаружили на центральной площади Смоленского, сообщают «Вести-Алтай». Ковш экскаватора наткнулся на преграду. Работы остановили, вызвали следователей и передали им останки. Также позвали священника для консультации – раньше на этом месте стояла церковь 1898 года постройки, и останки могут принадлежать священнослужителям. В одной из могил даже нашли одежду, похожую на рясу.

Батюшка сказал, что строители сделали благое дело, раз вытащили кости. Теперь их можно будет перезахоронить в положенном месте. Настоятель местного храма Казанской иконы Божией Матери Алексий Штык, надеется, что Господь поможет открыть имена тех, чьи останки обнаружили.

Местный краевед Ангелина Ситнова заявила, что все метрические книги церквей села Смоленского и всего района хранятся в краевом архиве. По ним можно найти всех священников, что работали при церкви.

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ИСТОЧНИК KP.RU