2019-10-04T06:48:47+03:00
Общество

В Алтайском крае потеплеет до +20 на выходных

Возможно, это последние теплые деньки
Анастасия Корягина
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Погода в октябре.Погода в октябре.Фото: Анастасия Корягина
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Потепление, которое началось с приходом антициклона на этой неделе, продолжится на выходных. 5 и 6 октября в Барнауле и крае столбики термометров поднимутся до +14...+20. Ночью при этом все равно будут заморозки и минусовая температура. Зато осадков не ожидается.

Погода 5 октября

В Алтайском крае ночью -1...+4, местами в предгорьях до -6, днем +14...+19, ветер юго-западный, 2-7 м/с, днем местам порывы до 12 м/с.

В Барнауле ночью 0...+2, днем +15...+20, ветер юго-западный, 2-7 м/с.

Погода 6 октября

В Алтайском крае ночью +1...+6, местами в предгорьях до -4, днем +15...+17. Ветер южный, 2-7 м/с, днем местам порывы до 12 м/с.

В Барнауле ночью +2...+4, днем +16...+18, ветер южный, 2-7 м/с.

Штормовых предупреждений на выходные пока нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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