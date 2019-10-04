2019-10-04T05:58:14+03:00
Экономика

ВТБ Лизинг вновь назван «Лизинговой компанией года»

Поделиться:
Изменить размер текста:

ВТБ Лизинг второй раз подряд признан "Лизинговой компанией года" в рамках международной премии LEADER LEASING AWARDS. По итогам 2018 года компания заняла первое место по объему чистых инвестиций в лизинг в соответствии с МСФО (382,6 млрд рублей), ее выручка превысила 50 млрд рублей.

Церемония награждения проходила в рамках I банковско-лизингового саммита "Битва титанов. Банки vs лизинг. Лизинг как национальный проект", организованного при участии Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП РФ, Подкомитета ТПП РФ по лизингу, НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ» и журнала «Банковское дело».

Жюри отметило, что по итогам 2018 года ВТБ Лизинг занял первое место в рэнкинге лизингодателей в соответствии с МСФО, подготовленном агентством «Эксперт РА». Компания стала лидером по объему чистых инвестиций в лизинг (382,6 млрд рублей), увеличив этот показатель на 26% по сравнению с предыдущим годом. При этом ее выручка по МСФО превысила 50 млрд рублей (+10%). На 1 июля портфель ВТБ Лизинг составлял 378,3 млрд рублей, основную долю в нем занимала авиатехника (44,2% или 167,3 млрд рублей) и железнодорожный транспорт (38,8% или 146,6 млрд рублей).

- Мы работаем на развивающемся рынке, и это показывает статистика последних лет. Сегодня мы видим со стороны клиентов растущий спрос на различные инструменты финансирования, в том числе лизинг. В соответствии со стратегией ВТБ мы стараемся удовлетворить его, предлагая широкую продуктовую линейку и индивидуальный подход к каждому клиенту. Эффективность предлагаемых нами решений позволяет компании наращивать финансовые показатели и стабильно занимать лидирующие места в рейтингах по российскому рынку, - прокомментировал генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сельчанин просил алтайского врача-эксперта установить ему инвалидность за взятку
Самолет из Барнаула задержали более чем на 11 часов
В Алтайском крае потеплеет до +20 на выходных
Бийские единороссы исключили одного из членов партии за скандал на сессии
Поздравь учителя с праздником в прямом эфире радио «Комсомольская правда»-Барнаул"
Алтайская лаборатория исследует продукты на наличие возбудителей опасных заболеваний
В Барнауле не могут расселить шестерых человек из аварийной двухэтажки
В Заринске при взрыве газа погиб мужчина
Барнаульцы приглашают всех желающих сделать уборку в лесу
Барнаульская шахматистка выступает в первенстве мира в Индии
В Алтайском крае мужчина решил искупаться и утонул
На алтайской трассе ограничат движение
Бывший новосибирский банкир купил офис «Стройгаза» в Барнауле за 51 млн рублей
Двойной звездопад украсит ночное небо Алтайского края
Барнаульские власти обсудили прогноз экономического развития на три года
Алтайский следком проверит работу застройщика, переносящего сроки
Банк ВТБ стал главным партнером – организатором Олимпиады «Я – профессионал»
В Республике Алтай борются со вспышкой гепатита А
Алтайские полицейские поймали браконьеров на «Урале»
В Барнауле на нескольких перекрестках отключат светофоры
На Алтай-Коксе определили лучших водителей
Барнаульский зоопарк объявил об акции для пенсионеров
Серебро со вкусом золота: Сергей Шубенков стал вторым на чемпионате мира
Мошенники вымогают деньги у алтайских предпринимателей якобы от имени Виктора Томенко
Дмитрий Медведев приедет на Алтай с проверкой
Шестеро пострадали в ДТП на алтайской трассе
На ремонт алтайских школ и детсадов потратят больше 1,3 млрд рублей
Барнаульцам грозит штраф за скульптуру собак