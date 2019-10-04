Бийские единороссы исключили одного из членов партии за скандал на сессии

СЕГОДНЯ 05:56 2019-10-04T05:57:44+03:00

При этом исключенный депутат не участвовал в демарше

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3 октября в Бийске приняли решение наказать депутатов, которые «повинны» в срыве августовской сессии Думы города. Таковыми, по мнению местного политсовета «Единой России», стали четверо народных избранников, не поддержавшие демарш и оставшиеся на сессии. Одного по результатам разбирательства даже исключили из ЕР, сообщает «Банкфакс».

Партийцы посчитали, что Николая Белозерова, Евгения Беляева и Олесю Тырышкину следует наказать за невыполнение обязанностей членов фракции рассмотреть представление прокурора, а Руслана Курасова — за дискредитацию партии. Несогласованность действий депутатов привела как к срыву заседания Думы, так и к дестабилизации работы представительного органа, считают единороссы.

Большинством голосов решили, что Белозерову, Беляеву и Тырышкиной следует сделать замечание, а Курасова исключить за высказывания в соцсетях и в СМИ, «дискредитирующие как членов фракции «Единой России» в Думе Бийска, так и партии в целом.

Сам Руслан Курасов не присутствовал при принятии решения, об итогах заседания ему уже сообщили коллеги. Парламентарий еще не получмл официального документа, но ему крайне интересна мотивировка исключения.

Напомним, 22 августа председатель Бийской гордумы Сергей Ларейкин и часть фракции «Единой России» неожиданно для коллег в самом начале заседания покинули очередную сессию. Причиной демарша стало то, что у единороссов не хватало голосов для принятия решения о сохранении мандатов за коллегами, к которым имеет претензии прокуратура. В итоге Сергею Ларейкину как секретарю Бийского городского отделения партии объявили предупреждение.

Сентябрьскую сессию гордумы Бийска уже перенесли на начало октября. На ней, как следует из повестки, депутаты рассмотрят протест прокурора, касающийся мандатов скрывших доходы коллег. Очевидно, перенос сроков связан с попыткой сохранить кресла за нарушителями после принятия АКЗС смягчающих поправок в краевой закон «О противодействии коррупции».

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ИСТОЧНИК KP.RU