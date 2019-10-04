2019-10-04T08:37:17+03:00
Общество

Сельчанин просил алтайского врача-эксперта установить ему инвалидность за взятку

Против женщины возбудили уголовное дело
Анастасия Корягина
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Деньги.Деньги.Фото: Анна СЕМИНА
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В Заринске возбудили уголовное дело в отношении врача-эксперта «Главного бюро медико-социальной экспертизы» города. Женщину подозревают в получении взятки за незаконные действия.

Как сообщает СУ СКР по Алтайскому краю, в сентябре 2019 года врач-эксперт получила от жителя Кытмановского района взятку в размере 15 тысяч рублей. За это мужчина просил специалиста принять решение по установлению ему второй группы инвалидности по общему заболеванию бессрочно.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, идет сбор и закрепление доказательств. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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