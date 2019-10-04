2019-10-04T05:09:43+03:00
Наука

Алтайская лаборатория исследует продукты на наличие возбудителей опасных заболеваний

К числу которых относят и сульфитредуцирующие клостридии
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сульфитредуцирующие клостридии - это анаэробные спорообразующие микроорганизмы, распространены в почве, воде, фекалиях.

Clostridium perfringens, имеют вегетативные клетки в форме коротких палочек с обрубленными под прямым углом концами. Как правило, бактерии грамположительные, лишены жгутиков и неподвижны, образуют капсулу.

Clostridium perfringens – широко распространены в окружающей среде, часто обнаруживаются в кишечнике человека, многих домашних и диких животных. Споры сохраняются в почве, донных осадках в районах, подверженных фекальному загрязнению. У человека вызывает три типа поражений – пищевые токсикоинфекции, некротический энтерит и газовую гангрену.

Газовая гангрена развивается при попадании клеток на раневые поверхности, где в условиях пониженного содержания кислорода бактерии активно размножаются. Их возбудитель - палочка газовой гангрены. Характерная особенность гистологических препаратов, из очагов поражения – практически полное отсутствие фагоцитов.

Технические регламенты таможенного союза, предусматривают контроль микробиологического показателя - сульфитредуцирующих клостридий в мясной и рыбной продукции, упакованной под вакуумом, сырокопченых колбасных изделиях, изделиях из мяса и рыбы готовых к употреблению в потребительской таре (в т. ч. рыбе сушеной), кулинарных изделиях с термической обработкой, в том числе замороженных, вареномороженой продукции.

Подробнее читайте на сайте ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория».

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Поздравь учителя с праздником в прямом эфире радио «Комсомольская правда»-Барнаул"
В Барнауле не могут расселить шестерых человек из аварийной двухэтажки
В Заринске при взрыве газа погиб мужчина
Барнаульцы приглашают всех желающих сделать уборку в лесу
Барнаульская шахматистка выступает в первенстве мира в Индии
В Алтайском крае мужчина решил искупаться и утонул
На алтайской трассе ограничат движение
Бывший новосибирский банкир купил офис «Стройгаза» в Барнауле за 51 млн рублей
Двойной звездопад украсит ночное небо Алтайского края
Барнаульские власти обсудили прогноз экономического развития на три года
Алтайский следком проверит работу застройщика, переносящего сроки
Банк ВТБ стал главным партнером – организатором Олимпиады «Я – профессионал»
В Республике Алтай борются со вспышкой гепатита А
Алтайские полицейские поймали браконьеров на «Урале»
В Барнауле на нескольких перекрестках отключат светофоры
На Алтай-Коксе определили лучших водителей
Барнаульский зоопарк объявил об акции для пенсионеров
Серебро со вкусом золота: Сергей Шубенков стал вторым на чемпионате мира
Мошенники вымогают деньги у алтайских предпринимателей якобы от имени Виктора Томенко
Дмитрий Медведев приедет на Алтай с проверкой
Шестеро пострадали в ДТП на алтайской трассе
На ремонт алтайских школ и детсадов потратят больше 1,3 млрд рублей
Барнаульцам грозит штраф за скульптуру собак