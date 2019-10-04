2019-10-04T04:59:31+03:00
Общество

В Барнауле не могут расселить шестерых человек из аварийной двухэтажки

В доме живут пять взрослых и один ребенок
Анастасия Корягина
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Аварийный дом.Аварийный дом.Фото: пресс-службы администрации Барнаула
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В одном из аварийных домов Барнаула на основании договора соцнайма живут шесть человек, в том числе один ребенок. Об этом сообщила правозащитная организация «Гражданский патруль».

Дом находится по адресу ул. 1-ая Западная, 49а на Потоке. В одной из квартир жилища уже обрушился потолок - это произошло после порыва в системе отопления. Трещины в стенах увеличиваются на глазах, говорят жильцы.

Двухэтажка фактически заброшена: дом признали аварийным еще в 2012 году, но частично расселили жильцов только в 2019 году. Переехать смогли лишь те, кто приватизировал квартиры. Им выплатили денежную компенсацию.

Встреча представителей мэрии с жителями аварийного дома. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Встреча представителей мэрии с жителями аварийного дома.Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Администрация ищет подходящее жилье оставшимся трем семьям, но по цене в 600 тысяч рублей. Такие варианты есть в аналогичных аварийных бараках, считают активисты. Представители «Гражданского патруля» направили заявления в прокуратуру и губернатору Алтайского края Виктору Томенко с требованием решить вопрос с расселением людей.

В ответ на это в барнаульской мэрии сообщили, что жителей аварийного дома информировали о возможности получения ежемесячных денежных выплат на компенсацию расходов по найму жилого помещения, а также предоставления помещений маневренного фонда, однако никто не воспользовался этой возможностью. Работа по расселению дома ведется, услуги ЖКХ предоставляются жильцам в полном объеме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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