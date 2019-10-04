2019-10-04T04:31:30+03:00
Происшествия

В Заринске при взрыве газа погиб мужчина

Его приятель в тяжелейшем состоянии находится в больнице
Анастасия Корягина
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Взорвавшийся баллон.Взорвавшийся баллон.Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
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Днем 3 октября в Заринске погиб человек при взрыве газового баллона. Как сообщает газета «Наш город Заринск», ЧП случилось в переулке Пионерский.

Хлопок воздушно-газовой смеси произошел в гараже, переделанном под дом. В результате пострадали двое мужчин. Один из потерпевших скончался, другого в крайне тяжелом состоянии доставили в городскую больницу. По данному факту СУ СКР по Алтайскому краю проводят доследственную проверку.

Следственная группа уже осмотрела место происшествия. Назначены экспертизы, устанавливаются обстоятельства случившегося. Предположительно, причиной взрыва могло стать возгорание.

В комментариях в группе городской газеты заринчанин Антон Ангел сообщил, что газовые баллоны в Заринске заряжают прямо с пистолета на одной из автозаправок, имея ввиду, что это могло стать причиной случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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