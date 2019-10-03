На алтайской трассе ограничат движение

СЕГОДНЯ 13:22 2019-10-03T13:22:17+03:00

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На участке алтайской трассы будет ограничено движение. Об этом участников дорожного движения информирует региональное отделение Госавтоинспекции.

- В связи с плановым движением военных колонн 4 октября 2019 будет временно ограничено движение для всех видов транспорта с 3 часов 40 минут до 6 часов 40 минут на автодороге «н.п. Сибирский – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – н.п. Станция Озёрки», - рассказали в Госавтоинспекции Алтайского края.

Также сотрудники ГИБДД призывают участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

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ИСТОЧНИК KP.RU