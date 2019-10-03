Барнаульские власти обсудили прогноз экономического развития на три года

СЕГОДНЯ 10:46 2019-10-03T10:46:18+03:00

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Вячеслав Франк одобрил прогноз социально-экономического развития Барнаула на три года. Чиновники вычислили, что даже при лучшем раскладе экономика будет развиваться медленно. В то же время, барнаульцы должны стать немного богаче.

Прогноз предполагает несколько сценариев развития экономики краевой столицы . Первый базируется на нынешних показателях, а второй возможен, если в город придут богатые инвесторы, предприятия станут более современными, а власти каким-то образом выполнят «майские указы».

То, что волнует горожан больше всего - доходы населения. Чиновники подсчитали, что среднемесячная зарплата без учета вычетов будет расти примерно на 8 % в год и к 2022 году достигнет 47,9 тысяч рублей. По целевому варианту рост будет составлять около 10 % в год - до 50, 6 тысяч рублей к обозначенной дате. В то же время объем ежегодной инфляции при обоих сценариях не будет превышать 4 %, сообщили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU