2019-10-03T10:46:18+03:00
Экономика

Барнаульские власти обсудили прогноз экономического развития на три года

БОРЗОВ Денис
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вячеслав Франк одобрил прогноз социально-экономического развития Барнаула на три года. Чиновники вычислили, что даже при лучшем раскладе экономика будет развиваться медленно. В то же время, барнаульцы должны стать немного богаче.

Прогноз предполагает несколько сценариев развития экономики краевой столицы . Первый базируется на нынешних показателях, а второй возможен, если в город придут богатые инвесторы, предприятия станут более современными, а власти каким-то образом выполнят «майские указы».

То, что волнует горожан больше всего - доходы населения. Чиновники подсчитали, что среднемесячная зарплата без учета вычетов будет расти примерно на 8 % в год и к 2022 году достигнет 47,9 тысяч рублей. По целевому варианту рост будет составлять около 10 % в год - до 50, 6 тысяч рублей к обозначенной дате. В то же время объем ежегодной инфляции при обоих сценариях не будет превышать 4 %, сообщили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Двойной звездопад украсит ночное небо Алтайского края
Алтайский следком проверит работу застройщика, переносящего сроки
Банк ВТБ стал главным партнером – организатором Олимпиады «Я – профессионал»
В Республике Алтай борются со вспышкой гепатита А
Алтайские полицейские поймали браконьеров на «Урале»
В Барнауле на нескольких перекрестках отключат светофоры
На Алтай-Коксе определили лучших водителей
Барнаульский зоопарк объявил об акции для пенсионеров
Серебро со вкусом золота: Сергей Шубенков стал вторым на чемпионате мира
Мошенники вымогают деньги у алтайских предпринимателей якобы от имени Виктора Томенко
Дмитрий Медведев приедет на Алтай с проверкой
Шестеро пострадали в ДТП на алтайской трассе
На ремонт алтайских школ и детсадов потратят больше 1,3 млрд рублей
Барнаульцам грозит штраф за скульптуру собак