2019-10-03T08:30:42+03:00
Общество

В Барнауле на нескольких перекрестках отключат светофоры

БОРЗОВ Денис
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Барнаульский светофорБарнаульский светофорФото: Олег УКЛАДОВ
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В краевой столице несколько перекрестков станут нерегулируемыми. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Барнаула.

- В связи с проведением плановых ремонтных работ 3 октября этого года Барнаульской сетевой компанией будет осуществлено отключение светофорного объекта на несколькиз участках улично-дорожной сети города, - отметили в ведомстве.

Водителей призывают внимательно следить за знаками на пересечении ул.40 лет Октября с ул.Г.Титова (с 13.00 до 16.00); пересечении ул.С.Поляна с проспектом Космонавтов (с 10.00 до 14.00); перекрестке ул.Солнечной Поляны с ул.Энтузиастов (с 09.00 до 16.00).

Участникам дорожного движения в администрации советуют быть внимательнее на участках и приносят свои извинения за причиненные неудобства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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