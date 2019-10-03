2019-10-03T08:04:17+03:00
Общество

Барнаульский зоопарк объявил об акции для пенсионеров

С 1 по 11 октября пенсионеры смогут посетить зоопарк бесплатно [видео]
Анастасия Корягина
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Сергей Писарев со львенком.Сергей Писарев со львенком.Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»
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Барнаульский зоопарк «Лесная сказка» объявил о бесплатном посещении для пенсионеров. Акция стартовала в рамках месячника пожилого человека. С 1 по 11 октября включительно все пенсионеры смогут посетить зверинец совершенно бесплатно. Очевидно, с собой нужно иметь пенсионное удостоверение.

Директор «Лесной сказки» Сергей Писарев записал трогательное видео с недавно привезенным белым тигренком Маяком. Он рассказал, что объявленная в зоопарке акция - это прекрасный повод провести время со своими пожилыми родителями, бабушками и дедушками в окружении питомцев городского зверинца.

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Сергей Писарев: "Уважаемые пенсионеры! Приходите в зоопарк!"
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В октябре зоопарк будет работать с 10:00 до 19:00. Для остальных посетителей цены останутся прежними: 200 рублей для взрослых с 14 лет, 150 рублей студентам, детям и «чернобыльцам». Ветеранам войны, инвалидам и детям до 3-х лет посещение зоопарка предоставляют бесплатно. Многодетным семьям делают скидку 50 рублей с каждого билета.

Напомним, в этом году в зоопарке есть, на кого посмотреть: родились львята, тигрята, волчата, лосенок, олененок и другие. Теперь они подросли и радуют своими играми посетителей «Лесной сказки».

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В социальных сетях уже появились видео с родившимися львятами, лосенком и олененком (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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